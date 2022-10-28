Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Франции ушли от ответа на вопрос об использовании спутников на Украине
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября
Общество
Эвакуация мирных жителей с правобережья Херсонской области завершена
Мир
В Китае высоко оценили приверженность Путина принципу единства КНР
Политика
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Авто
Китайский IT-гигант Baidu представил серийный кроссовер Robo-01
Мир
Орбан заявил о попадании Евросоюза в яму из-за санкций против России
Экономика
Итальянские Pirelli и Ferrero не намерены уходить из России
Общество
Черные ящики разбившегося Су-30 расшифруют в Люберцах
Политика
В ГД предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США
Мир
Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле
Армия
В Санкт-Петербурге допустили окончание частичной мобилизации 30 октября

Пенсии детям-инвалидам – 2023: на сколько повысят, как оформить

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России дети-инвалиды получают социальную пенсию и другие выплаты от государства. В 2023 году размер материальной помощи будет проиндексирован. «Известия» объясняют, кому положена соцподдержка от государства и как оформить пенсию для ребенка с инвалидностью.

Какие выплаты положены детям-инвалидам

Семье ребенка с инвалидностью положены как ежемесячные, так и ситуативные выплаты. Перечислим возможные меры поддержки:

  • пенсия по инвалидности. Ребенку назначается социальная пенсия. В некоторых регионах РФ она повышается за счет регионального коэффициента;
  • ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая складывается из денежной выплаты и набора социальных услуг, который по заявлению также можно преобразовать в денежный эквивалент. К набору социальных услуг относятся льготный проезд, лекарство и санаторное лечение каждый год;
  • пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Назначается родителю, если он вынужден обслуживать ребенка и не может из-за этого выходить на работу. Если опекает несовершеннолетнего с инвалидностью не родитель, а другой близкий родственник, пособие будет меньше;
  • компенсация или субсидия по оплате коммунальных услуг.

Сколько будут получать дети-инвалиды в 2023 году в России

Ежегодная индексация ЕДВ запланирована на 1 февраля. Размер корректируется в зависимости от уровня инфляции предыдущего года. Пока, по прогнозам Минэкономразвития, повышение должно произойти на 17,5%. Тогда выплаты будут увеличены с 3164,22 рубля до 3717,96 рубля. В регионах на итоговую цифру также влияют коэффициенты. Однако процент повышения еще может быть изменен после определения в январе индекса роста потребительских цен.

В режиме паузы: родителям детей с ОВЗ дадут передышку
Семьи получат возможность оставить ребенка в мини-группах с профильными специалистами

Социальная пенсия же будет пересчитана 1 апреля. По прогнозам, прибавка составит 6,8%. Этот показатель может быть скорректирован после окончательного утверждения бюджета на 2023 год. В случае если цифра не изменится, размер пенсии детям-инвалидам увеличится на 1130,12 рубля и вместо 16 619,39 рубля они будут получать 17 749,51 рубля.

Как оформить пенсию детям-инвалидам в 2023-м

Для назначения социальной пенсии в Пенсионный фонд России (ПФР) должен обращаться родитель или опекун несовершеннолетнего. Если родители не живут вместе, то заявление подает тот из них, с кем проживает ребенок. Представитель несовершеннолетнего должен представить следующие документы:

  • ходатайство;
  • паспорт родителя или опекуна;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • заключение медиков;
  • СНИЛС представителя и самого ребенка.

Ранее «Известия» объяснили, как будет происходить индексация пенсий в 2023 году для инвалидов разных групп, и разъяснили порядок оформления пособий по инвалидности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022