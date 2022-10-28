Пенсии детям-инвалидам – 2023: на сколько повысят, как оформить

В России дети-инвалиды получают социальную пенсию и другие выплаты от государства. В 2023 году размер материальной помощи будет проиндексирован. «Известия» объясняют, кому положена соцподдержка от государства и как оформить пенсию для ребенка с инвалидностью.

Какие выплаты положены детям-инвалидам

Семье ребенка с инвалидностью положены как ежемесячные, так и ситуативные выплаты. Перечислим возможные меры поддержки:

пенсия по инвалидности. Ребенку назначается социальная пенсия. В некоторых регионах РФ она повышается за счет регионального коэффициента;

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая складывается из денежной выплаты и набора социальных услуг, который по заявлению также можно преобразовать в денежный эквивалент. К набору социальных услуг относятся льготный проезд, лекарство и санаторное лечение каждый год;

пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Назначается родителю, если он вынужден обслуживать ребенка и не может из-за этого выходить на работу. Если опекает несовершеннолетнего с инвалидностью не родитель, а другой близкий родственник, пособие будет меньше;

компенсация или субсидия по оплате коммунальных услуг.

Сколько будут получать дети-инвалиды в 2023 году в России

Ежегодная индексация ЕДВ запланирована на 1 февраля. Размер корректируется в зависимости от уровня инфляции предыдущего года. Пока, по прогнозам Минэкономразвития, повышение должно произойти на 17,5%. Тогда выплаты будут увеличены с 3164,22 рубля до 3717,96 рубля. В регионах на итоговую цифру также влияют коэффициенты. Однако процент повышения еще может быть изменен после определения в январе индекса роста потребительских цен.

Социальная пенсия же будет пересчитана 1 апреля. По прогнозам, прибавка составит 6,8%. Этот показатель может быть скорректирован после окончательного утверждения бюджета на 2023 год. В случае если цифра не изменится, размер пенсии детям-инвалидам увеличится на 1130,12 рубля и вместо 16 619,39 рубля они будут получать 17 749,51 рубля.

Как оформить пенсию детям-инвалидам в 2023-м

Для назначения социальной пенсии в Пенсионный фонд России (ПФР) должен обращаться родитель или опекун несовершеннолетнего. Если родители не живут вместе, то заявление подает тот из них, с кем проживает ребенок. Представитель несовершеннолетнего должен представить следующие документы:

ходатайство;

паспорт родителя или опекуна;

свидетельство о рождении ребенка;

заключение медиков;

СНИЛС представителя и самого ребенка.

Ранее «Известия» объяснили, как будет происходить индексация пенсий в 2023 году для инвалидов разных групп, и разъяснили порядок оформления пособий по инвалидности.