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Пенсия по инвалидности^ III группа, II группа, I группа — индексация в 2023 году в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Индексация страховых выплат пенсионерам-инвалидам запланирована на 1 января 2023 года, размеры социальных пенсий будут пересчитаны 1 апреля. Инвалиды I, II, III групп начнут получать увеличенные ЕДВ с 1 февраля.

Пенсия по инвалидности I группы 2023

Первая группа инвалидности присваивается гражданам, не имеющим трудоспособность вследствие врожденных заболеваний или приобретенных травм. Страховые выплаты для данной категории граждан в 2022 году составляли 14 441,48 рубля, после индексации 2023 года инвалиды I группы будут получать 15 423,50 рубля.

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ЕДВ для граждан этой категории увеличится на 775,37 рубля по сравнению с уходящим годом, и составят 5206,07 рубля. В случае отказа инвалида от страховых выплат ему будет назначена социальная пенсия в связи неполным трудовым стажем или его отсутствием. При принятии прогнозируемого индекса размер пенсии составит 14 791,47 рубля.

Пенсия по инвалидности II группы 2023

Во II группу инвалидности входят граждане с серьезными патологиями здоровья, которые служат препятствием для полноценной работы. В отличие от первой группы инвалидности россиянам из ll группы не требуется постоянное наблюдение, они в состоянии обслуживать себя самостоятельно.

Размер страховых выплат для инвалидов второй группы в 2022 году составляет 7220,74 рублей, а в следующем году будет увеличен до 7711,75 рубля, Ежемесячные денежные выплаты для этой категории граждан вырастут на 553,74 рубля и составят 3717,96 рубля. Социальные пенсии к будущему году достигнут размера 7395,72 рублей, прибавка составит 470,89 рубля.

Пенсия по инвалидности 3 группы 2023

Инвалиды lll группы — лица, имеющие постоянные заболевания ограничивающие жизнедеятельность, но способные полноценно или частично работать.

Страховые выплаты с 1 января 2023 года для данной категории граждан составят 3855,88 рубля, на текущий момент инвалиды lll группы получают 3610,37 рубля. ЕДВ вырастет на 443,27 рубля и составит 2976,25 рубля. Прибавка социальных пенсий по прогнозируемому коэффициенту будет равна 400,26 рубля, и с 1 апреля получателям будут выплачивать по 6286,40 рубля.

Как оформить пенсию по инвалидности, куда обращаться

С 2022 года для получения пенсии по инвалидности достаточно пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) в специальном бюро. Сотрудники медучреждения самостоятельно передают сведения в Федеральный реестр инвалидов, в результате чего пенсия назначается автоматически в течение семи рабочих дней. Получателя выплат уведомляют об изменениях по почте.

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После назначения пенсии гражданин должен подать заявление о доставке пенсии через МФЦ или портал госуслуг. Получатель пенсии вправе выбрать удобный способ доставки средств: через почту, банк или стороннюю организацию. Срок рассмотрения заявлений — до трех рабочих дней.

Пенсия по инвалидности как начисляется — калькулятор

Размер выплат зависит от вида пенсии — социальной или страховой, от группы инвалидности и выбранного пакета льгот. Формула расчета выглядит так: пенсия по группе инвалидности плюс ЕДВ по той же группе.

Если гражданин не отказался от соцпакета или его составляющих, то стоимость будет вычитаться из размера ЕДВ. В набор социальных услуг (НСУ) входят бесплатные лекарства, возможность поездки в санаторий и льготный проезд. На текущий момент полная стоимость НСУ насчитывает 1313,44 рубля). Дополнительные льготы могут назначать власти регионов.

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