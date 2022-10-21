Каким будет МРОТ с 1 января 2023 года в России по регионам

В сентябре правительство представило проект, устанавливающий размер минимальной оплаты труда (МРОТ) на 2023 год в размере 16 242 рублей. Эта цифра — усредненная по всей стране. Как показатель будет высчитываться от региона к региону и от чего он зависит — читайте в материале «Известий».

Что такое МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это величина, ниже которой работодатель не может выплачивать зарплату работникам. При этом оклад может быть ниже, но нужная цифра может достигаться посредством прибавления премий, надбавок и доплат.

Заработная плата может быть ниже МРОТ только в том случае, если работник выходит не на полный рабочий день и это предусмотрено в трудовом договоре. В таком случае зарплата зависит от фактически отработанного времени.

Как рассчитывается МРОТ

В 2023 году прирост МРОТ составил 2352 рубля или 16,9%. Этот показатель с 2022 года рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране, а не по прожиточному минимуму, как прежде. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов. МРОТ устанавливается на следующий год пропорционально медианной зарплате предыдущего года. В 2022 году коэффициент МРОТ составлял 42% к медианной зарплате.

При этом в регионах МРОТ может отличаться, но он не должен быть ниже федерального значения.

МРОТ 2023 – Москва и Московская область

В Москве МРОТ с января 2023 года устанавливается на уровне 23 508 рублей до вычета НДС. В Московской области работники учреждений, финансируемых из госбюджета, должны получать не менее 17 930 рублей, а для остальных МРОТ будет соответствовать федеральному показателю в 16 242 рубля.

МРОТ по регионам – каким будет повышение с 1 января 2023 года

В регионе МРОТ может быть выше федерального значения с учетом надбавки регионального коэффициента или в случае действия трехстороннего соглашения между администрацией, профсоюзами и работодателями.

Так, например, в соответствии с таким соглашением, в Новгородской области МРОТ устанавливается исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц. Так, к примеру, в Волгоградской области МРОТ рассчитывается как 1,3 величины прожиточного минимума населения в области, в Краснодарском крае МРОТ будет составлять 105% от федерального значения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат

В некоторых регионах, например, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области действуют особые правила расчета МРОТ для внебюджетной сферы.

Районные коэффициенты действуют в Башкирии, Удмуртии, Туве, Бурятии, Хакасии, Архангельской, Курганской, Новосибирской, Омской, Магаданской, Челябинской, Свердловской, Сахалинской, Кемеровской, Тюменской области, Ханты-Мансийском, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Забайкальском, Краснодарском, Хабаровском, Камчатском краю.

Узнать конкретный размер регионального МРОТ можно в соответствующем региональном соглашении, которое обычно размещается на сайте правительства субъекта РФ, на сайтах объединений профсоюзов и работодателей, а также публикуется в официальных печатных изданиях.

В конце июля «Известия» рассказали о законопроекте, разработанном российском парламентариями и предлагающем установить стипендию учащихся вузов на уровне МРОТ. В Госдуме указали на необходимость индексации стипендий на фоне растущей инфляции.