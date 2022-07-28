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Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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В адрес главы правительства Михаила Мишустина направлено обращение с предложением увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), узнали «Известия» в четверг, 28 июля.

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«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТ субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе за подписью первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Парламентарий сообщает, что ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере 4%. Однако, по ее словам, уровень инфляции в этом году был выше установленного. При этом, если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6%, то для учащихся этого сделано не было.

«Хотя очевидно, что студенты являются не менее нуждающейся в финансовой поддержке категорией граждан. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях фактический размер стипендий выше базового, имеется ряд доплат: именные, губернаторские и президентская стипендии. Но даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям», — подчеркивает она.

Депутат также указывает на размер потребительской корзины взрослых трудоспособных лиц (в 2022 году составляет 10 800 рублей) и прожиточного минимума (для трудоспособного населения — 15 172 рубля), которые значительно выше стипендий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Держи, студент: стипендии предлагают поднять до уровня МРОТ»

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