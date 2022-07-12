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Образовательный момент: в России могут сделать бесплатным второе высшее для инвалидов

Повторно пойти в вузы и колледжи смогут те, кто получил группу уже во взрослом возрасте
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Второе высшее или среднее специальное образование с сентября этого года может стать бесплатным для людей с инвалидностью, которые получили первую специальность до заболевания или травмы или чья группа со временем изменилась. Законопроект, внесенный еще летом прошлого года, Госдума одобрила в июле. Предполагается, что эта мера повысит шансы на трудоустройство людей, которые больше не могут работать по своей специальности. Как должен работать новый документ и поможет ли он решить вопросы с поиском работы, разбирались «Известия».

Право на второе высшее

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Госдума приняла закон о бесплатном втором высшем или среднем специальном образовании для людей с инвалидностью 6 июля. Текст законопроекта опубликован в базе правовых документов.

— Законопроектом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, ранее получивших, соответственно, среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами, — говорится в сопроводительной записке.

Документ предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об образовании». Так, согласно поправкам в ст. 79 закона, в случае, если имеющаяся инвалидность или иные ограниченные возможности здоровья препятствуют осуществлению гражданами профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученным образованием, они вправе «получить профессиональное образование соответствующего уровня за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», а также региональных и муниципальных бюджетов.

— Нередко бывает, что полученная инвалидность препятствует осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученной специальностью, так как меняется образ жизни, жизненные обстоятельства, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Образовательный момент
незрячая
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В таком случае у человека должно быть право получить второе профессиональное образование соответствующего уровня за счет государства по иной профессии, чтобы в дальнейшем оставаться востребованным на рынке труда и иметь финансовую независимость, несмотря на имеющиеся ограничения по здоровью, уверен он.

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Напомним, что начальное, среднее и высшее образование в России по закону являются бесплатными для людей с ограниченными возможностями, но только в случае, если это первое образование такого уровня, которое получает человек. Второе высшее образование, в том числе для людей с инвалидностью, которым необходимо переучиться на новую специальность с учетом имеющихся ограничений, на данный момент является платным.

Сейчас документ проходит рассмотрение в Совете Федерации. Если он будет принят, новая мера заработает с 1 сентября.

Адаптация к другой жизни

Возможность бесплатно получить второе высшее и особенно среднее профессиональное образование может быть особенно актуальна для людей, которые получили инвалидность в зрелом возрасте, отмечает руководитель отдела трудоустройства людей с инвалидностью РООИ «Перспектива» Михаил Новиков.

— Не так давно мы с одной компанией проводили исследование, которое показало, что у нас очень много людей с инвалидностью в возрасте за 40 лет, и это те, кто раньше работал по рабочим профессиям, — рассказывает он. — После того как они, в силу заболевания или травмы, получают инвалидность, дальше работать по своим рабочим специальностям они не могут.

Образовательный момент
инвалид
Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Приобрести новую специальность для них в этом случае бывает затруднительно. Если новая мера заработает, это может повысить их шансы на смену специальности и дальнейшее трудоустройство, признает собеседник издания: «Сейчас заниматься этим должны службы занятости, поскольку эти люди всё равно встают на учет как безработные и им должны предлагать возможности по переобучению. Однако это, конечно, расширит их возможности».

Законопроект рассматривался с Госдуме с лета 2021 года и за это время был существенно скорректирован, пояснил «Известиям» Михаил Терентьев.

В частности, в процессе рассмотрения решено было отказаться от обязательного прохождения экспертной комиссии для подтверждения права на получение бесплатного второго образования. Кроме того, действие законопроекта также распространили на людей с третьей группой инвалидности и тех, кто имел инвалидность и до этого, однако затем его группа изменилась на более тяжелую.

— Сейчас основанием [для получения второго высшего] является сам факт получения инвалидности либо изменение имеющейся группы на более тяжелую, — пояснил он. — Это, на мой взгляд, логичнее, потому что дальше человек сам сможет решить, где он будет более востребован, и выбрать соответствующую специальность.

Образовательный момент
инвалид
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более востребованным в таких случаях, скорее всего, будет среднее профессиональное, а не высшее образование, полагает Михаил Новиков.

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В то же время многое зависит от того, как будет выстроена новая система, какие опции будут предоставлены в реальности, обращает внимание он.

— Навряд ли этих людей можно будет отправить в колледжи, где учатся дети, школьники. Вряд ли это будет эффективно и вряд ли люди сами туда пойдут, — рассуждает собеседник издания.

«Не бывает двух одинаковых проблем»

Захочет ли человек получить второе высшее или среднее профессиональное, в первую очередь будет зависеть от группы и вида инвалидности, считает директор Ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) Московского государственного психолого-педагогического университета (МППГУ) Гузель Саитгалиева.

— Когда мы говорим об инвалидности, здесь всё очень индивидуально. Не бывает двух одинаковых проблем. Даже если речь, например, идет об инвалидности по зрению, у людей будут разные степени инвалидности, разные проблемы, — перечисляет она. — Собственно, система инклюзивного высшего и среднего профессионального образования заточена именно под работу с такими индивидуальными запросами.

Образовательный момент
слепой парень
Фото: тасс/юрий смитю
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При этом люди, которые получают инвалидность во взрослом возрасте и уже имеют опыт обычной жизни, нуждаются в дополнительном сопровождении. В том числе в психологической поддержке.

Сейчас и вузы, и колледжи в целом готовы обеспечить такой подход, прежде всего, за счет сети ресурсных центров, в которую входит около 640 вузов. Однако задача по развитию системы образования «сопряжена с другими социальными задачами», обращает внимание эксперт.

— Потому что сохраняются существенные вопросы с дальнейшим трудоустройством. На то, чтобы получить высшее образование, в том числе после принятия этого законопроекта, получается, снимаются всякие ограничения. А вот трудоустроиться — это целый айсберг, набор проблем, которые еще предстоит решать, — поясняет Саитгалиева.

Чтобы система стала эффективной, необходимо заранее «определиться, чему учить, проанализировать рынок труда и понять, что будет востребовано», указывает Михаил Новиков.

Пока, несмотря на имеющиеся льготы, список организаций, готовых принять человека с инвалидностью, по-прежнему остается ограниченным, говорит Гузель Саитгалиева.

Образовательный момент
университет
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Это именно то, что мы имеем в виду, когда говорим о развитии инклюзии, — законодательная база и льготы есть, но далеко не все пока готовы принять в свой коллектив человека с инвалидностью, — обращает внимание она.

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