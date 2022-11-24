Льготы пенсионерам в 2023 году — кому положены, как получить

В России как на федеральном, так и на региональном уровне действуют разнообразные меры поддержки пенсионеров. Социальная помощь положена как работающим обладателям пенсий, так и покинувшим должности и малоимущим. «Известия» рассказывают, на какие льготы могут претендовать российские пенсионеры и от чего зависит их предоставление.

Виды льгот пенсионерам в России – 2023

Федеральные льготы представляют всем получателям пенсий вне зависимости от региона проживания. На их объем оказывают влияние материальное положение гражданина — размер пенсионных выплат и наличие дополнительных источников дохода.

Региональные выплаты в свою очередь зависят от законодательства конкретного региона. Власти субъектов самостоятельно устанавливают условия и размеры выплат.

Для получения всех видов льгот требуется удостоверение пенсионера, которое можно оформить в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Налоговые льготы пенсионерам – 2023

Заработные платы граждан РФ облагаются подоходным налогом в размере 13%. Пенсионные выплаты же от этого налога освобождены, как и все виды социальных доплат пенсионерам. Не будут облагаться налогом и подарки от ИП и организаций на сумму до 4 тыс. рублей.

Российские пенсионеры полностью освобождаются от налога на имущество, в том числе любые виды недвижимости и парковочное место. Однако, если в собственности пенсионера находится несколько разных видов имущества, налоговая льгота может применяться только к одному.

Также от налогообложения освобождается принадлежащий пенсионеру участок до 600 кв. м. В случае, если площадь участка больше, сумма налога все равно будет меньше обычной за счет налогового вычета. Этой льготой может воспользоваться и предпенсионер, обратившись в налоговую.

Налоговые льготы на личный транспорт пенсионеров – 2023

В отдельных регионах пенсионеры также могут получить скидку на транспортный налог от 20 до 100% на автомобиль отечественного производства с двигателем мощностью до 150 л.с. или же водный транспорт мощностью до 30 л.с.

Транспортные льготы пенсионеров – 2023

Льготы на проезд на локальном общественном транспорте для пенсионеров устанавливают власти регионов. Некоторые субъекты делают проезд для получателей пенсии полностью бесплатным, другие выдают талоны,, третьи предоставляют денежные компенсации.

Скидки пенсионеры могут получить и при проезде в пригородных электричках. В случае с поездами дальнего следования получатели пенсий могут воспользоваться льготным проездом при путешествии в санаторий. Бесплатный билет можно приобрести раз в год.

Определенные категории пенсионеров вправе приобретать бесплатные билеты три раза в год. Речь идет о Героях России, СССР, а также о кавалерах ордена Славы. Дважды в год они могут бесплатно съездить куда угодно и один раз до санатория/курорта.

Пенсионеры-ветераны также могут претендовать на уменьшение цены билета до 50% На предоставление скидки также влияют дальность путешествия и сезон приобретения билета.

Билеты на авиаперелеты также можно приобрести по льготной цене. Власти ежегодно предоставляет субсидии ряду авиакомпаний на перевозку льготных категорий граждан. В числе таких перевозчиков — «Аэрофлот», «Азимут», «Уральские авиалинии», «Алроса» и S7 Airlines.

Выплаты пенсионерам – 2023

Помимо пенсионных выплат пенсионерам положен набор социальных услуг (НСУ), который при желании можно перевести в единоразовую денежную выплату. В НСУ входит сумма на лекарства, лечение или оздоровление и проезд к месту лечения. В зависимости от категории пенсионера сумма монетизации социальных услуг может различаться.

Льготы по ЖКХ для пенсионеров – 2023

Жилищно-коммунальные льготы пенсионерам предоставляют власти регионов. Ознакомиться с положенными привилегиями можно на сайте отдельно взятой региональной администрации. В зависимости от субъекта пенсионеры могут претендовать на:

предоставление субсидий;

скидки на уплату ЖКХ или полное освобождение от уплаты счетов;

льготные тарифы на вывоз мусора;

компенсацию 50% затрат на капитальный ремонт жилья;

компенсацию 50–90% затрат на газификацию дома.

Льготы для работающих пенсионеров – 2023

Пока пенсионер работает, он может получить три дополнительных дня отпуска в любое время за свой счет, а также два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. Также на пенсионеров не распространяется требование об отработке двух недель перед увольнением.

Взыскание долгов с пенсионеров – 2023

В случае, если суд постановил взыскать с пенсионера долг, это решение не может быть исполнено, если гражданину назначена минимальная пенсия. После взыскания долга у человека должна оставаться сумма не меньше федерального прожиточного минимума.

Ранее «Известия» рассказали, как будет проходить индексация пенсий в 2023 году для работающих и неработающих граждан.