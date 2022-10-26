Повышение пенсий в 2023-м — кому и на сколько повысят

В 2023 году в России произойдет ежегодная индексация пенсий. В Минтруде отмечали, что по итогам года повышение составит 4,8%. Показатель был рассчитан на основе прогноза Минэкономразвития не ниже уровня инфляции. Сколько теперь будут получать россияне в рамках пенсионных выплат, читайте в материале «Известий».

График повышения пенсий в 2023 году

Пенсионные выплаты будут проиндексированы в несколько этапов. Так, с 1 января будут повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. Такие пенсии назначаются при наличии трудового стажа женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Увеличение выплат произойдет за счет повышения пенсионного коэффициента и размера фиксированной части пенсии.

Кроме того, с первого дня 2023 года будет произведен перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.

С 1 февраля будет увеличена сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля пересчитают суммы в рамках социального и государственного обеспечения, в том числе надбавки военным пенсионерам.

С 1 августа будут проиндексированы страховые пенсии работающим пенсионерам. Новая сумма выплат будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

Наконец, с 1 октября запланировано повышение пенсий военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции.

Пенсия по старости в 2023 году — на сколько повысят

Поскольку индексация в 2023 году запланирована на уровне 4,8%, к концу года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году будет установлен на уровне 7567 рублей.

Социальные пенсии также будут повышены в соответствии с прогнозным ростом прожиточного минимума. В 2023 году увеличение ожидается на уровне 3,3%, а размер социальных пенсий к концу года достигнет около 12 562 рублей.

Пенсия работающим и неработающим пенсионерам в 2023 году в Москве

Пенсионеры в столице получают региональные доплаты в связи с высокой планкой уровня жизни. Кроме того, в Москве выше прожиточный минимум, от которого зависит величина социальных пенсий.

По данным столичного департамента труда и соцзащиты, получателями пенсии в городе является около 3 млн человек. В столице существует городской социальный стандарт пенсии по старости, позволяющий компенсировать высокую стоимость основных продуктов и услуг. Выплату в таком размере получают те, кто прописан в Москве постоянно более 10 лет.

В Москве в 2022 году соцстандарт равен 21 193 рублям. С 1 января социальные выплаты будут проиндексированы на 10%. Если опираться на этот показатель, то городской стандарт может составить в грядущем году 23 313 рублей. Претендовать на такой размер пенсии могут как работающие, так и не работающие пенсионеры, подав заявление в центре госуслуг «Мои документы» или на портале mos.ruю

Также власти города предоставляют пенсионерам комплексную поддержку в виде льгот, выплат, досуговых программ и помощи соцработников на дому. Долгожителям и супружеским парам, прожившим вместе более 50 лет, положены дополнительные выплаты.

Ранее «Известия» рассказали читателям, как изменится прожиточный минимум в России в 2023 году и как изменятся соцвыплаты.