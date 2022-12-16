Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве вырастет до 23 313 рублей

С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 рублей. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

«Согласно постановлению, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получают более 2 млн москвичей», — уточнили в мэрии.

Там добавили, что все ранее установленные льготы, включая бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки по оплате коммунальных услуг, сохраняются в неизменном виде.

Кроме того, увеличат размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам ВОВ и другим льготным категориям граждан. Как сообщили в пресс-службе, соцвыплаты в Москве с 1 января будут проиндексированы на 10%.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что часть пенсионеров в декабре получат двойную пенсию. Об этом напомнила экономист Галина Семенова. Она пояснила, что это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Именно поэтому тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.

Согласно российской Конституции, обычно пенсии повышают один раз в год, к 1 января. При этом по закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.