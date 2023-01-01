На территории новых российских регионов прекратился оборот гривны

С 1 января на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прекращен оборот гривны. Теперь оплачивать товары и услуги в новых российских регионах можно будет лишь с помощью рубля.

Платежи по ЖКХ и другие обязательные сборы тоже будут оплачиваться только российскими деньгами.

Украинскую валюту можно будет обменять до 1 апреля в филиалах российских банков, открытых на территории субъектов. Продать гривны можно только по установленному банком курсу. Ограничений на объем валюты при обмене пока не установлено.

Для юрлиц действует аналогичный порядок — до 20 января они должны сдать акт в банк об остатках, исчисляющихся в гривнах, а к 1 апреля обменять валюту.

Центральные банки ДНР и ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переименованы.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин согласовал порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями новых территорий.