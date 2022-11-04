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Путин рассказал об обсуждении вопросов восстановления Мариуполя

Путин рассказал, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса, в том числе Мариуполя
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами на Красной площади в Москве в пятницу, 4 ноября, заявил, что накануне обсуждал вопросы восстановления Донбасса, в том числе Мариуполя.

«Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи, — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жилье нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, Мариуполь — «древний, можно сказать, русский город». Путин напомнил, что Петр I основал там свою первую военную флотилию, одерживал первые победы, Суворов совершал там свои степные походы, а Екатерина Вторая обустраивала эти земли.

«Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», — сказал президент.

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4 ноября, в День народного единства, президент России возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, который недавно открылся после реставрации. В ходе церемонии он пообщался с участниками молодежных и волонтерских организаций.

Ранее, 13 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Он пояснил, что на данный момент в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Для восстановления Мариуполя уже привлечено порядка 15 тыс. строителей, а всего в ДНР и ЛНР их около 32 тыс. человек.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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