Путин предложил выдавать ипотеку под 2% в новых регионах

Президент России Владимир Путин предложил выдавать ипотечные займы на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Для жителей этих субъектов предлагаю предоставлять ипотеку для жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», — заявил президент на совещании с правительством.

В ходе совещания он также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов до конца первого квартала 2023 года. При этом он отметил, что до 2030 года на новых территориях необходимо добиться общероссийского уровня по всем показателям.

«Указанный, сравнительно отдаленный, срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом <…> Нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению», — заявил президент.

По его словам, ответственность за экономическое развитие новых регионов будут нести профильные министры и вице-премьеры.

В частности, как отметил Путин, нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

4 ноября Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года.

Ранее, 30 сентября, президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.