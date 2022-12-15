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Путин предложил выдавать ипотеку под 2% в новых регионах

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Президент России Владимир Путин предложил выдавать ипотечные займы на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Для жителей этих субъектов предлагаю предоставлять ипотеку для жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», — заявил президент на совещании с правительством.

В ходе совещания он также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов до конца первого квартала 2023 года. При этом он отметил, что до 2030 года на новых территориях необходимо добиться общероссийского уровня по всем показателям.

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«Указанный, сравнительно отдаленный, срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом <…> Нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению», — заявил президент.

По его словам, ответственность за экономическое развитие новых регионов будут нести профильные министры и вице-премьеры.

В частности, как отметил Путин, нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

4 ноября Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года.

Ранее, 30 сентября, президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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