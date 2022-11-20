Хуснуллин заявил о намерении восстановить Мариуполь за два года

Трехлетниий план по восстановлению Мариуполя можно выполнить за два года. Об этом 20 ноября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время встречи со строителями.

«Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года обеспечим подключение 1 тыс. объектов. В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению города выполнить за два года», — написал он в Telegram.

По словам Хуснуллина, всего в Мариуполе работают 28 тыс. строителей. На данный момент идет восстановление около 1250 объектов. Всего восстановлено 150 домов.

4 ноября президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса, в том числе Мариуполя. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи.

Ранее, 13 октября, Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Он пояснил, что на данный момент в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Для восстановления Мариуполя привлечено порядка 15 тыс. строителей, а всего в Донбассе их около 32 тыс. человек.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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