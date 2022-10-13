В Мариуполе каждую неделю открывается по новому объекту

Восстановление Мариуполя на Донбассе идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«До конца года выйдем на стройку в 500 тысяч квадратных метров в Мариуполе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сейчас в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Всего в микрорайоне до конца года будет построено 1011 квартир, отметил Хуснуллин.

Также вице-премьер сообщил, что масштаб работ в республиках серьезный. Для восстановления Мариуполя уже привлечены порядка 15 тысяч строителей, а всего в ДНР и ЛНР их около 32 тысяч человек.

«Но те задачи, которые мы себе поставили, требуют вовлечения гораздо большего числа людей. Считаем, что к концу года на Донбассе будет работать порядка 50-60 тысяч человек», — добавил Хуснуллин.