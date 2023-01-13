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Путин поручил представить идеи компенсаций за жилье в новых регионах РФ

Путин поручил до 1 апреля озвучить идеи по компенсациям за утраченное или поврежденное жилье в новых регионах России
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам приграничных с Украиной территорий до 1 апреля 2023 года представить предложения по поводу компенсаций за утраченное или поврежденное жилье.

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«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченное или поврежденное вследствие военных действий. Срок – 1 апреля 2023 года», — сказано в сообщении.

Ответственными за это глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, а также врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

13 декабря прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Он подчеркнул, что «большая работа предстоит».

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что города Донбасса будут восстановлены за два-три года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов. Ранее он сообщил, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден. Поставлена задача привести город в порядок за три года. Процесс восстановления движется не быстро, но обязательно будет набирать обороты, выразил уверенность вице-премьер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Россия пошла на такой шаг на фоне участившихся обстрелов региона со стороны украинских военных.

С 2014 года Киев ведет военные действия против мирных жителей, которые отказались признавать итоги госпереворота.

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