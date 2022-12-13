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В Кремле считают приоритетом для власти восстановление мирной жизни Донбасса

Песков заявил, что восстановление мирной жизни в Донбассе — приоритет для власти
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Всё, что происходит в плане восстановления мирной жизни, это абсолютный приоритет», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление Донбасса.

«Большая работа предстоит», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, процесс осложнен тем, что часто работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Кроме того, инфраструктура, подлежащая восстановлению, была изношена, а ее ремонты недофинансировались в последние годы.

«Вы знаете, какими тяжелыми были последние восемь дет в ДНР и ЛНР. И плюс варварские обстрелы, которые наносят ВСУ по инфраструктуре», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что восстановление Донбасса требует денег и людских ресурсов, у России есть и то и другое в достаточной степени.

Также он напомнил журналистам, что Грозный восстанавливали много лет, для этого потребовалась самоотверженная работа как Чеченской Республики, так и всей страны. Теперь грозненцев можно поздравить, что город стал красивым и быстроразвивающимся, заключил Песков.

В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что города Донбасса будут восстановлены за 2–3 года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов.

Двумя днями ранее он сообщил, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден. Поставлена задача привести город в порядок за три года. Процесс восстановления движется не быстро, но обязательно будет набирать обороты, выразил уверенность вице-премьер.

9 сентября сообщалось, что первым жителям Мариуполя выдали ключи от квартир в новых домах. В торжественном мероприятии принял участие глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что основные работы были выполнены военными строителями в кратчайшие сроки. В 2022–2025 годах, сообщил Минстрой, в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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