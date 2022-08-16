До 2025 года в Мариуполе хотят построить 600 тыс. «квадратов» жилья
В 2022–2025 годах в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.
Планы по восстановлению остальных локаций еще прорабатываются, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, на территории восстанавливаемых ЛНР и ДНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.
Определены подходы к разработке мастер-плана развития Мариуполя. Он учитывает необходимость восстановления транспортных, медицинских, образовательных объектов, жилищного фонда.
По аналогии будет прорабатываться мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации.
В первую очередь в республиках восстанавливается жилье, школы, детские сады, медицинские учреждения и прочее, сообщили в Минстрое. Сейчас уже ведутся работы по реконструкции разрушенных капитальных объектов жилого, социального и промышленного назначения, добавили в Минстрое.