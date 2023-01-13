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«Грачи» прилетают: западное направление укрепят модернизированными Су-25

Авиаподразделения штурмовиков войдут в состав ЗВО на постоянной основе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На западном стратегическом направлении в ближайшее время появятся подразделения штурмовой авиации, укомплектованные знаменитыми «Грачами» — штурмовиками семейства Су-25. До недавнего времени в составе Западного военного округа не было ни одного штурмового авиационного полка. Су-25 способны радикально увеличивать мощь Сухопутных войск. В задачи новых авиационных подразделений будет входить уничтожение важных целей и опорных пунктов противника, а также поддержка Сухопутных войск на поле боя. По мнению экспертов, это повысит эффективность действий российских сил на западном направлении.

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Курс на Запад

Министерство обороны в настоящее время прорабатывает вопрос развертывания на западном направлении авиационных подразделений, оснащенных штурмовиками Су-25, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Задачей «Грачей» станет непосредственная поддержка Сухопутных войск на поле боя. Также штурмовики будут взаимодействовать с вертолетами армейской авиации.

Ранее на западном стратегическом направлении существовала воинская часть с самолетами Су-25 — 899-й гвардейский штурмовой авиаполк. Он базировался в Воронежской области на аэродроме Бутурлиновка. Однако в 2009 году полк расформировали. В рамках стратегических учений «Запад-2017» и «Запад-2021» это направление усиливалось за счет штурмовиков Южного и Восточного военных округов. Но по завершении маневров «Грачи» возвращались в пункты постоянной дислокации.

«Грачи» прилетают
база
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Подразделения на Су-25 необходимы на всех стратегических направлениях, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. Он отметил, что штурмовики — главное авиационное средство поддержки сухопутных подразделений.

— Их надо везде иметь. Великолепная машина, — пояснил Игорь Маликов. — К сожалению, новых штурмовиков мы сейчас не разрабатываем, но Су-25 актуален всегда. Это машина боевого прикрытия пехоты. Можно вспомнить, какую роль играл штурмовик Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Правда, сейчас им сложнее — появились новые средства борьбы с ними.

Применение Су-25 в боевых условиях требует большого опыта от летчика, добавил эксперт.

— Появление подразделений штурмовиков на западном направлении — правильное решение в связи с нынешними событиями. Людей на поле боя надо прикрывать, — заключил Игорь Маликов.

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Старые, надежные

Штурмовики Су-25 надежно служат еще с советских времен, однако в них заложен большой потенциал для модернизации. Самая современная на данный момент модификация — Су-25СМ3. В ней добавили возможность применять современные средства поражения и поставили оптико-локационную систему СОЛТ-25 российского производства.

Она включает в себя обычный и тепловизионный каналы наблюдения с двукратным увеличением и лазерный дальномер-целеуказатель. С его помощью самолет наводит современные «умные» боеприпасы. Система дополнена возможностью автоматического сопровождения целей. Кроме того, новая машина оснащена усовершенствованным бортовым комплексом самообороны.

«Грачи» прилетают
вооружение
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Модернизация позволила использовать так называемое навигационное бомбометание. В таком режиме самолеты выходят в заранее рассчитанную точку, ориентируясь по спутникам ГЛОНАСС, и могут атаковать заранее выбранную цель, даже не видя ее, — в туман или сильную облачность. При этом точность даже с высоты нескольких километров приближается к результатам «умного» оружия. Это позволяет штурмовикам не снижаться до уровней, на которых их могут поразить из переносных зенитных ракетных комплексов и зенитных пулеметов.

При необходимости работы с малых высот самолет защищает новый бортовой комплекс самообороны «Витебск». Он засекает пуски ракет с инфракрасными головками самонаведения и в ручном или автоматическом режиме ставит для них помехи.

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С прошлого года, как сообщали «Известия», партии модернизированных Су-25СМ3 начали поставлять в Южный военный округ (ЮВО). Перебрасывались они и на западное стратегическое направление, но временно. В частности, в сентябре 2021 года эскадрилья этих штурмовиков участвовала в совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021». Тогда они отрабатывали использование своей новой прицельно-навигационной системы для массированного бомбового удара.

В июне прошлого года сообщалось, что российская авиация использует модернизированные Су-25СМ3 в специальной военной операции на Украине. В основном их задействовали на южном направлении и в Донбассе, и, по словам представителя силовых структур, они показали высокие характеристики и в целом «достаточно успешно справлялись со своими задачами».

«Грачи» прилетают
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В последние годы военное руководство активно усиливает группировку, прикрывающую западные рубежи. Так, в мае 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия сформирует в Западном военном округе 12 новых воинских частей на фоне нарастания угроз у границ. Тогда же было принято решение вооружить новые части на этом направлении самыми современными танками Т-90М «Прорыв», которые по основным характеристикам не уступают перспективному Т-14 «Армата».

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