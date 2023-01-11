Ударными средствами: как будет обновляться российская армия

Минобороны России начинает качественное обновление вооруженных сил, заявил глава ведомства Сергей Шойгу 10 января. В частности, планируется расширить арсенал современных ударных средств, усовершенствовать БПЛА, средства связи, экипировку военнослужащих и работу самолетов в зоне действия современных систем ПВО. Эксперты отмечают, что любая военная операция выявляет недостатки вооруженных сил и побуждает к работе над ошибками. В зоне СВО 10 января ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении и сбили три украинских штурмовика.

Расширяя арсенал

Министерству обороны России предстоит принять «исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил» и повышения их боевых возможностей, заявил глава ведомства Сергей Шойгу 10 января на первом в этом году тематическом селекторном совещании. Министр сообщил, что ВС РФ в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств.

Минобороны, по его словам, также обратит внимание на улучшение боевых возможностей Воздушно-космических сил России — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

Ударными средствами Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Фото: РИА Новости/Нина Падалко

— Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники , — сказал он.

Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы, также подчеркнул он.

Минобороны в кратчайшие сроки предстоит доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.

— Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, — подчеркнул Сергей Шойгу.

Также министр заявил о необходимости усовершенствования системы управления и связи, при обновлении которой будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта.

Ударными средствами Связист ВС РФ развертывает средства связи Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В военных комиссариатах планируется провести цифровизацию баз данных. Кроме того, им предстоит наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны. Также будет улучшен механизм реагирования на гражданские инициативы.

Кроме того, Шойгу сказал, что Россия продолжит развивать ядерную триаду.

— Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, — объяснил глава военного ведомства.

Больше «Торнадо»

Любая военная операция выявляет недостатки вооруженных сил , считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ударными средствами Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— Даже небольшие недочеты тут же становятся видны, и их надо исправлять. Это неизбежно, — рассказал он «Известиям». — Неслучайно говорят, что армия всегда готовится к прошедшей войне. Во время боевых действий противник применяет новые подходы, мы адаптируемся, отвечаем на эти вызовы: меняем тактику, применяем новое вооружение.

Эксперт отметил, что СВО помогла выявить много недостатков, связанных с мобилизаций, экипировкой, снабжением и выдачей нового вооружения.

— По умолчанию считалось, что с мобилизаций и экипировкой всё должно быть хорошо, но оказалось, что у нас где-то пусто, а где-то густо. Теперь и этот механизм предстоит отладить, привести всё к общему знаменателю, — считает он.

Резервы, которые сейчас готовятся, надо оснащать современным, в том числе и ударным, оружием, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Ударными средствами Танки Т-90М Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— В войска придут более современные системы залпового огня, — считает он. — Будет больше РСЗО семейства «Торнадо». Они уже применяются. Это, конечно же, беспилотники. И не только разведывательные, но, может быть, и ударные. В этом направлении были большие подвижки за прошлый год. Конечно же, это танки, в том числе Т-90М, которые неплохо показывают себя на поле боя.

По словам эксперта, войска также надо обеспечить современными средствами защиты и стрелковым оружием.

— Очень важный момент — современные средства связи. Ими надо оснащать всех — от конкретного бойца до соединения , — отметил он. — Необходимы управляемые боеприпасы, которые позволяют не тратить десяток снарядов там, где один может решить задачу. И так по всем видам оружия. В любом случае во все наши системы заложен большой потенциал по модернизации. Это касается и тяжелых огнеметных систем, и беспилотных аппаратов различного свойства.

Эксперт не исключает, что будут привлекаться и более тяжелые беспилотные аппараты типа «Охотника», который находится на испытаниях.

«Грачи» не долетели

В Минобороны 10 января рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— На купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ и 103-й бригады теробороны. Потери украинских формирований за сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВФУ, уничтожены до 50 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ударными средствами Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На южно-донецком направлении за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВФУ и 108-й бригады теробороны, а также 62 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях и 105 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США на огневых позициях, четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три буксируемые гаубицы Д-20, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также боевая машина РСЗО «Ураган».

Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Ударными средствами Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Истребительной авиацией ВКС России сбиты три штурмовика Су-25 «Грач» воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеневое, Пушкино и Максимильяновка в ДНР. Российская ПВО за сутки сбила 10 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Неожиданная атака

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Ударными средствами Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Батальонно-тактическая группа сержанта Ивана Анисимова обороняла район, когда противник атаковал взводный опорный пункт. Отражая атаку, Иван в составе расчета боевой машины пехоты прицельным огнем уничтожил машину, а также большое количество боевиков. Противник, получив решительный отпор и понеся потери, отступил.

Группа рядового Рината Башарова охраняла колонну специальной и военной техники. В лесополосе Ринат обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов и, используя эффект неожиданности, атаковал боевиков.