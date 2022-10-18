Кровные узлы: мобилизованные жалуются в аптеки на качество жгутов

В аптеки начали массово поступать жалобы на китайские жгуты Meridian, которые скупают мобилизованные перед отправкой в воинские части. Пользователи говорят, что они не останавливают кровотечения и вызывают быстрый некроз тканей рук и ног. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации независимых аптек. Организация уже обратилась в Росздравнадзор с просьбой проверить качество жгутов этой марки. Регулятор сообщил, что проведет экспертизу. Специалисты отмечают, что ошибку допускают сами мобилизованные и их родственники: пытаясь самостоятельно сформировать армейскую аптечку, ориентируясь на непонятные списки из интернета, они покупают жгуты, не предназначенные для остановки кровотечения.

Покупатели жалуются

С конца сентября в аптеки поступает много претензий от военнослужащих и их родственников по поводу качества жгутов марки Meridian производства китайской фирмы «Суджоу Хенгксианг», сообщили «Известиям» в Ассоциации независимых аптек (АСНА). Организация направила обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить качество этих товаров.

«При использовании жгутов кровоостанавливающих венозных марки Meridian выяснилось, что они подходят только для медицинских манипуляций (забора крови), но не подходят для остановки кровотечений, так как вызывают некроз ткани через короткое время (в отличие от резиновых жгутов, которые можно накладывать на срок до 2–6 часов). Кроме того, клипсы на жгутах часто ломаются или не держат в фиксированном положении », — говорится в письме ассоциации в Росздравнадзор (есть у «Известий»).

Кровные узлы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С начала частичной мобилизации в России аптеки фиксируют повышенный спрос на медизделия, необходимые для аптечек военнослужащих, отметила в беседе с «Известиями» директор АСНА, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. С возросшим спросом резко увеличилось и количество отзывов потребителей на эти товары.

— Аптеки по закону обязаны уведомить регулятора о жалобах покупателей на тот или иной товар. Мы предупредили Росздравнадзор о том, что изделие может быть ненадлежащего качества и тем самым создавать угрозу жизни и здоровью потребителей. Теперь дело за регулятором. Он должен проверить информацию и принять решение либо об изъятии продукции из оборота, либо о продолжении отпуска этого товара, — пояснили в АСНА.

Росздравнадзор в ответ на обращение объединения сообщил, что информация о проблемах безопасности этого медизделия направлена в экспертную организацию (документ есть в распоряжении редакции). «Известия» направили запрос в Росздравнадзор с просьбой сообщить о результатах экспертизы.

Не соответствуют назначению

Действительно, некоторые виды жгутов не подходят для остановки крови , отметил военный врач Алексей Водовозов.

— Жгуты отличаются по своему назначению. Есть кровоостанавливающие, а есть манипуляционные. Вторые накладываются кратковременно, а в случае длительного использования могут вызывать сдавливание нервов и некроз тканей. Более того, такой жгут с большей долей вероятности не сможет остановить кровь — он порвется или у него сломается застежка. К сожалению, у нас далеко не все люди видят эту разницу, — отметил специалист.

Если речь идет об изделиях для аптечки военнослужащего, следует брать не манипуляционные, а именно кровоостанавливающие жгуты, добавил эксперт. В инструкции же к жгуту Meridian указано, что он предназначен для ограничения циркуляции крови при проведении внутривенных манипуляций.

Как рассказал «Известиям» офицер-медик подразделений специального назначения, в настоящее время в российских вооруженных силах для остановки кровотечения штатно используются резиновые жгуты «Эсмарха» и «Альфа». Также сейчас на снабжение начали поступать несколько типов жгутов-турникетов.

Кровные узлы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Венозный жгут, по науке он называется жгут с дозированной компрессией, не может являться заменой жгутов «Эсмарха» и «Альфы», не говоря уже о «турникетах». Такие изделия в Российской армии, а также в других силовых структурах никто для остановки кровотечения не использует, — пояснил собеседник «Известий». — Часто венозные жгуты рекламируют как эффективное средство. Но на самом деле при ранении он приводит к чрезмерному сдавливанию и, как следствие, последующей потере конечности. Если же его наложить недостаточно плотно, то в организме скапливаются токсичные для человека продукты метаболизма. Это чревато сильной интоксикацией организма и почечной недостаточностью сразу после снятия жгута.

По словам собеседника «Известий», венозные жгуты в настоящее время используются только в лабораториях при заборе крови из вен, а также в госпиталях и больницах при постановке капельницы.

Жгут «Альфа» и его аналоги близки по своей конструкции. Это резиновая лента длиной от одного метра и больше. В отличие от резиновых жгутов «турникет» выполнен из прочной материи. При ранении их накладывают либо выше раны, либо почти в районе подмышки или у паха. После наложения вращением специальной ручки создается давление, которое и блокирует кровотечение.

Высокий интерес

С конца сентября в аптеках наблюдался дефицит некоторых медизделий, в том числе жгутов для остановки крови, говорят представители фармотрасли. Частично он был вызван активностью благотворительных организаций, которые приобретали эти медизделия для отправки в Донбасс, но в большей степени нехватка связана с желанием мобилизованных самостоятельно сформировать аптечку, с которой они поедут к месту несения службы, отметил гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

Даже несмотря на заверения Минобороны, что военнослужащие обеспечиваются всем необходимым, эти товары продолжают пользоваться повышенным спросом в аптеках и сейчас. При этом мобилизованные и их родственники, проводя закупки, руководствуются неизвестно кем составленными списками. Их неравнодушные граждане пересылают друг другу или выкладывают в открытый доступ в чатах. В частности, приобрести советуют и жгуты-турникеты, но без уточнения марки.

История со жгутами демонстрирует недоработку в призывной кампании — люди должны точно знать, что им предоставят на месте, а что и какого качества стоит приобрести про запас, отметил Вадим Винокуров. И уж точно при покупке медизделий не нужно ориентироваться на гуляющие по сети непонятные списки, уверен он.

Кровные узлы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Дело в том, что в полевых условиях некоторые лекарственные формы и медизделия, которые прекрасно зарекомендовали себя в обычной жизни, абсолютно бесполезны, — подчеркнул Вадим Винокуров.

Например, по оценкам военных врачей, нереально, не имея медицинской подготовки, самому установить назофарингеальный воздуховод, который мобилизованные сейчас покупают по 3 тыс. рублей в интернет-магазинах. Таких примеров много. Мобилизованным и их родственникам не хватает информированности, поэтому иногда они покупают медизделия, которые не подходят для фронта, считает Вадим Винокуров.

— Люди просто не понимают, что именно стоит брать. А настроения, царящие в Сети, подталкивают их к тому, что лучше ухватить хоть что-нибудь, чем вообще ничего, — отметил эксперт. — Чтобы решить проблему, нужно для начала определить, какие именно товары относятся к продукции, необходимой для фронта. Пока этого списка нет.

По мнению Вадима Винокурова, военные медики должны сформировать список, в который не просто войдут все медизделия, которыми стоит запастись в случае мобилизации, но и будут отражены все пожелания к производителям медицинских изделий и лекарственных средств — какими конкретно свойствами они должны обладать, чтобы полностью соответствовать тем условиям, в которых будут применяться.