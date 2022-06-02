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Источник сообщил об использовании неуязвимых Су-25СМ3 в спецоперации РФ

ТАСС: Россия применила на Украине неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ
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Авиация России в рамках спецоперации по защите Донбасса применяет неуязвимые для зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) модернизированные штурмовики Су-25СМ3. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

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Как уточнил собеседник агентства, Су-25СМ3 оборудованы бортовым комплексом обороны «Витебск», что значительно улучшает модификацию самолетов.

«Авиация России успешно применяет в военной операции на Украине модернизированные самолеты Су-25СМ3. Они оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы «Витебск-25», который способен защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника», — отметил источник.

Уточняется, что данная модификация штурмовика применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. По словам представителя силовых структур, комплексы показывают высокие характеристики и в целом «достаточно успешно справляются со своими задачами».

Кроме того, «Витебски» устанавливаются и на Ка-52 и семейства Ми-8.

«Они успешно использовались российскими военными в Сирии. И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», — указал источник.

Так, 1 июня в распоряжении «Известий» появилось видео работы российского штурмовика Су-25 во время выполнения боевого задания в Луганской Народной Республике. На кадрах видно, что самолет летит на предельно малой высоте, так как одна из его основных задач — не попасть в поле зрения радаров противника.

Су-25СМ3 отличается системой СВП-24-25 («Гефест»), позволяющей повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия, и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до 10 м.

В феврале 2019 года сообщалось, что штурмовики Су-25СМ3 модернизировали и оснастили комплексом «Витебск», способным защитить их от ракетных ударов ПЗРК. Работа комплекса заключается в том, что благодаря узконаправленному и модулированному излучению специальной сапфировой лампы для атакующей ракеты создается ложный образ цели и она летит в пустое пространство.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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