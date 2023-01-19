Добыча Соли: в Донбассе освобожден важный транспортный узел

В Донецкой Народной Республике освобождена железнодорожная станция Соль. Этот транспортный узел взяли штурмовые отряды добровольцев при поддержке авиации и артиллерии Южного военного округа. Эксперты отмечают, что армия перерезала важную транспортную ветку, которая соединяет Артемовск, Соледар и Северск, и тем самым поставила украинскую группировку под угрозу окружения. За сутки на донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, более 10 бронемашин, гаубиц и реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны России 18 ноября. Неподалеку от Сватова сбит штурмовик Су-25. А под Киевом потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Среди погибших и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Перерезали пути

Станцию Соль на донецком направлении освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа , рассказали в Минобороны РФ 18 января.

— За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град», — сообщил подробности официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВФУ к РСЗО HIMARS и «Град».

Добыча соли_6 Экипаж танка Т-72Б3М в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Станция Соль находится на железной дороге, которая связывает Северск, Соледар и Артемовск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Бои были серьезные, потому что это очень важный узел обороны. Через него шло снабжение Северска. Теперь по железной дороге мы его отрезали . Там остаются две автодороги, которые наши еще не перерезали, но в районе Клещеевки уже идут бои. Контроль над такими точками приближает освобождение Северска и Артемовска. Когда взломают их оборону, встанет вопрос об освобождении Краматорска и Славянска.

По словам эксперта, бои в этом районе будут упорными, похоже, что украинское командование уже сейчас бросает на это направление даже те резервы, которые готовились для весеннего наступления.

— Перекидывают части из-под Херсона, из-под Запорожья и даже что-то из Сватова и Кременной, — рассказал он. — Победа на этом направлении в принципе близка. И самое главное — это отбросить ВФУ хотя бы на 20–25 км от Донецка, Горловки, Ясиноватой, чтобы они не обстреливали эти города из гаубиц.

Сбили Су-25

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, — сообщил Игорь Конашенков.

Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.

Добыча соли_1 Военнослужащие во время боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

На краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ. Потери украинских формирований на данном направлении — более 90 военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

На южно-донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВФУ атаковать силами до трех штурмовых групп.

Добыча соли_3 Танк Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС

Потери противника составили до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 103 района сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Яблоновка в ДНР.

Добыча соли_2 Военнослужащий подразделения радиационной, химической и биологической защиты возле огнеметной системы ТОС-1А в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ПВО за сутки сбила семь беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единица специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Катастрофа от спасателя

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение украинский вертолет спасательной службы с высшим руководством МВД на борту. В катастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель и государственный секретарь МВД, сообщили украинские власти. Известно, что первым заместителем министра работал Евгений Енин, пост госсекретаря занимал Юрий Лубкович.

Добыча соли_5 Обломки на месте крушения вертолета рядом с жилым домом и детским садом в Броварах Киевской области Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Вертолет упал рядом с жилым домом и действующим детскими садом, в котором случился пожар. По данным на вечер 18 января, при крушении вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок, пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

Разбившийся вертолет был выпущен во Франции. Партию EC225 LP Super Puma производства концерна EuroCopter Украина закупила еще в 2018 году для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С какой целью практически всё руководство МВД выполняло полет на вертолете-спасателе, официальные лица Киева не сообщили.

Прорыв рубежа

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе боев расчет старшего сержанта Владислава Вахитова организовывал передачу данных расчетам зенитного ракетного дивизиона для уничтожения летательных аппаратов и баллистических средств противника.

При смене позиции военнослужащих обстреляли украинские националисты. Владислав совершил маневр в укрытие, чем спас жизни своих подчиненных, а после организовал выход по средствам связи командира расчета зенитного ракетного комплекса на вышестоящее командование.

Добыча соли_4 Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Несмотря на продолжающийся обстрел, Владислав предотвратил потерю управления дивизионом в бою. По итогам боя все воздушные цели, оказавшиеся в зоне ответственности расчета, были поражены, рассказали в военном ведомстве.

В ходе наступления на позиции украинских националистов расчет РСЗО рядового Андрея Поверинова вел огонь по укрепленным районам обороны подразделений боевиков. Противник открыл ответный огонь. Андрей не раздумывая бросился к боевой машине и вывел ее из-под обстрела в безопасное место. Расчет переместился на новую позицию и продолжил оказывать артподдержку наступающим подразделениям.

Благодаря поддержке реактивной артиллерии, российским войскам удалось прорвать оборонительный рубеж боевиков и вытеснить их с занимаемых позиций, рассказали в военном ведомстве.