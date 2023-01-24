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СМИ рассказали о готовности 12 стран передать Киеву танки Leopard 2

ABC: двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard
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Фото: Wikipedia.org
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12 стран согласились на передачу Киеву немецких танков Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение. Об этом 24 января рассказал телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
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Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, источник также рассказал о том, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, как отмечает источник телеканала, для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

Отмечается, что соглашение по поводу танков Leopard 2 было достигнуто в ходе встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Украинский чиновник, поговоривший с ABC News, указал, что танки Leopard крайне необходимы Украине, потому что ее запасы боеприпасов для советских танков истощаются, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Германия получила заявку Польши на поставку Украина танков Leopard 2. Отмечается, что заявки на получение лицензий на экспорт рассматриваются в срочном порядке. В этот же день вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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