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Берлин получил заявку Польши на поставку Киеву танков Leopard 2

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Фото: ТАСС/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Германия получила заявку Польши на поставку Киеву танков Leopard 2, сообщил 24 января «РИА Новости» представитель правительства ФРГ.

Он уточнил, что заявки на получение лицензий на экспорт рассматриваются в срочном порядке.

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Ранее в этот же день вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

В свою очередь политолог Иван Мезюхо объяснил «Известиям», что Польша выступает за поставки Leopard 2 Киеву, так как ей нужно продолжение противостояния на Украине, потому что Варшава «крупно вложилась в этот конфликт и желает приобрести компенсационные средства со стороны США и ЕС».

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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