Военный эксперт Алексей Леонков в пятницу, 20 января, рассказал «Известиям», какова судьба вооружения, которое досталось Украине в наследство от Советского Союза.

Как отметил специалист, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.



«Есть данные, согласно которым на начало 2022 года было порядка 800 готовых к бою танков и бронированных машин около 2500. По результатам на сегодняшний день было уничтожено более 7500 единиц военной техники, что почти в три раза превышает то, что было. Также у Украины числилось порядка 120 боевых самолетов, уничтожено — свыше 350. То есть у Украины сейчас то, что досталось ей в наследство в СССР, в большинстве случаев уничтожено. Поэтому Украина сейчас полностью будет зависеть от стран НАТО», — подчеркнул Леонков.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

Также в пятницу участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. По его словам, НАТО мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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