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В ЕП оценили влияние западного оружия на ситуацию на Украине

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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Joseph Morales
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Отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. Об этом заявил «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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По его словам, страны — члены НАТО уже опустошили свои склады со старым оружием и теперь начнут поставлять украинской стороне более современное вооружение.

«Большая часть мощностей по производству оружия и боеприпасов на Западе уже исчерпана, а для ее увеличения потребуются годы. На мой взгляд, оружие, отправленное на Украину, мало повлияет на ход <боевых действий>, так как украинская армия находится в очень плохом состоянии. К сожалению, это вооружение приведет к еще большему количеству убитых с обеих сторон», — констатировал европейский политик.

Вместе с тем Североатлантический альянс мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт, предотвратить «крах режима» президента Украины Владимира Зеленского, а также нанести максимальный ущерб России, заключил депутат ЕП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву

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