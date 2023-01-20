Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Об этом 19 января сообщил Пентагон.

«Сегодня министерство обороны США объявляет о выделении <…> военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне. Это выделение оценивается в $2,5 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Eight Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Кроме того, Украина получит от США 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон может предоставить Украине очередной пакет военной помощи на $2,6 млрд. Предполагалось, что в него могут войти порядка 100 американских боевых бронированных машин Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Тогда же газета Politico сообщила, что Вашингтон планирует включить в очередной пакет военной помощи Украине несколько американских Stryker, однако в нем не будет танков Abrams.

В свою очередь телеканал CNN подчеркнул, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, в который при этом не будут включены танки. По информации телеканала, отказ от поставок американских танков происходит на фоне сообщений о передаче аналогичной техники со стороны европейских стран, таких как Великобритания и Польша.

Ранее, 17 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Также в этот день Пентагон сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

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