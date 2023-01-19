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Politico раскрыла содержание нового пакета помощи Украине со стороны США

Politico: США включат бронемашины Stryker в новый пакет помощи Киеву, но не танки Abrams
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Фото: Global Look Press/Spc. Osvaldo Fuentes
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Вашингтон планирует включить в очередной пакет военной помощи Украине несколько американских боевых бронированных машин (БМП) Stryker, однако в нем не будет танков Abrams. Об этом 18 января сообщила газета Politico со ссылкой источники.

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Отмечается, что отказ от отправки Abrams связан с логистическими трудностями и их обслуживанием, а не в связи с рисками эскалации конфликта.

Предположительно, Украине передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра дальностью до 160 км.

По информации издания, пакет еще окончательно не утвержден. Он находится на стадии доработки, а изменения в него могут внести уже на этой неделе.

Politico уточняет, что в пакете будет объявлено в пятницу, 20 января, после заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву. Оно пройдет в Германии на авиабазе Рамштайн. В заседании примут участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, в который при этом не будут включены танки. По информации телеканала, отказ от поставок американских танков происходит на фоне сообщений о передаче аналогичной техники со стороны европейских стран, таких как Великобритания и Польша.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Пентагон 17 января сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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