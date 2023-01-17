Белый дом подтвердил намерение продолжать военную помощь Украине

Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 17 января заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США продолжат предоставлять Украине всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя. Это невероятно важно», — сказала она.

Жан-Пьер указала на то, что помощь Украине от США и союзников включает системы ПВО.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot

5 января Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с вице-канцлером и министром Германии по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком в Давосе, ФРГ приняла решение о передаче Украине нового вооружения.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

Москва приняла решение о проведении спецоперации на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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