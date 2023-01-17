Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot

В течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом на брифинге 17 января заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он подтвердил, что в страну прибыли украинские военные, обучение которых займет несколько месяцев. Всего планируется подготовить 90–100 человек.

Накануне журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл также сообщил о прибытии в США около 100 украинских военных. Он опубликовал в Twitter видеозапись с двумя тонированными автобусами, которые в сопровождении конвоя покидают аэродром.

16 января сообщалось, что военные США также начали подготовку украинских солдат на территории Германии. В зону боевых действий планируется вернуть батальон численностью около 500 военнослужащих в ближайшие 5–8 недель.

До этого, 10 января, Патрик Райдер в ходе брифинга рассказал, что в течение ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 украинских солдат к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot.

5 января Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Еще в конце прошлого года президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи ЗРК Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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