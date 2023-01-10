Пентагон подтвердил начало обучения солдат ВСУ использованию ЗРК Patriot

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут процесс обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на следующей неделе. Об этом 10 января рассказал официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома», — рассказал он.

По словам Райдера, в течение нескольких ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 солдат ВСУ к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых стала частью нового пакета военной помощи.

Официальный представитель Пентагона также сообщил о том, что поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы по военной помощи Киеву. Сообщается, что ближайшее заседание пройдет в Германии на будущей неделе под председательством США.

«На следующей неделе министр [обороны США Ллойд] Остин и председатель Комитета начальников штабов [американских Вооруженных сил] генерал [Марк] Милли отправятся в Германию, чтобы провести на военно-воздушной базе Рамштайн заседание военной контактной группы по Украине», — рассказал он.

Ранее в этот день информацию о том, что украинские военные начнут освоение американских ЗРК Patriot со следующей недели, опубликовал телеканал CNN со ссылкой на источники. Как уточнила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, подготовка продлится несколько месяцев. При этом она не смогла указать конкретные сроки.

Как пишет The Washington Post, обучение будет проходить в Форт-Силле, обширном комплексе к юго-западу от Оклахома-Сити. Причем выбранное место также известно как последний действующий военный аванпост эпохи индейских войн, а также как место, где покоятся знаменитые индейцы Дикого Запада. Неподалеку от форта находятся скалы Медисин-Блаффс — давнее религиозное место индейских племен.

Ранее, в конце декабря, президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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