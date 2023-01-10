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Военные ВСУ на следующей неделе начнут обучаться управлению системами Patriot

CNN: военные ВСУ начнут обучаться управлению Patriot в США на следующей неделе
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Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot начнется в США уже на следующей неделе. Об этом во вторник, 10 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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«Учебная программа будет проходить в Форт Силле в штате Оклахома, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны. Форт Силл является одним из четырех основных учебных центров армии и домом для школы полевой артиллерии, в которой военнослужащие обучаются более века», — говорится в публикации.

Как уточнила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, подготовка продлится несколько месяцев. При этом она не смогла указать конкретные сроки.

В материале также приводятся слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, который заявил, что США рассматривают множество вариантов проведения учений по ракетам Patriot, «включая потенциальное обучение здесь, в США, за границей или в комбинации обоих».

Ранее, в конце декабря, президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Позднее, 5 января, сообщалось, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине систем ПВО Patriot. Кроме того, обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск для работы с боевыми машинами пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder, которые будут предоставлены Киеву в рамках военной помощи.

В тот же день стало известно, что в новый пакет помощи Вашингтон включит порядка 50 БМП Bradley. Общая стоимость поставки составит практически $3 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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