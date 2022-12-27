Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации

В районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВФУ, на котором находились две боевые машины РСЗО HIMARS, две САУ «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и специальная автотехника , сообщили 26 декабря в Минобороны России. В Брянской области в этот день ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа, имевшая при себе взрывчатку и немецкое стрелковое оружие. А накануне начальник ПВО Сухопутных войск ВС РФ Александр Леонов рассказал, что 60% самолетов, вертолетов, ракет и реактивных снарядов противника перехвачены войсковой противовоздушной обороной. Эксперты подтверждают, что в ходе спецоперации армейская ПВО стала важным игроком на поле боя.

Точность «Тора»

Войсковая ПВО России, по данным на 25 декабря, сбила более 160 самолетов и вертолётов, 3 тыс. БПЛА, свыше 1,7 тыс. различных типов ракет и реактивных снарядов, в том числе боеприпасы американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM. Это более 60% от общего числа украинских потерь, уточнил начальник ПВО Сухопутных войск Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

— Лучшей оценкой эффективности действий специалистов войсковой ПВО стало стойкое нежелание лётчиков ВСУ летать в районах ответственности наших средств противовоздушной обороны, — сказал генерал.

По его словам, наибольшую эффективность показали ЗРС «С-3ОOВ4» и ЗРК «Бук-МЗ», а также «Тор-М2 (М2У, M2ДT)».

Воздушные замки Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ» Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В ходе противодесантной обороны, пояснил Александр Леонов, ЗРК «Тор-М2» и его модификация «Тор-М2ДТ» подтвердили свою высокую эффективность в борьбе с высокоточным оружием и БПЛА, находясь в движении. В том числе — с палуб кораблей и десантных катеров при переходе морем.

На передовой в поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВФУ.

Специальная военная операция показала, что войсковая ПВО из средства боевого обеспечения стала важным игроком на фронте, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Было много дискуссий на тему «нужна ли нам в войсках такая мощная ПВО, выстроенная от уровня полка», — отметил он. — Теперь вопрос так не стоит. Стало ясно, что нужна. Мы увидели, что это важнейший род войск. ПВО сбила около 3 тыс. БПЛА, а каждый такой дрон — это разведывательная, или ударная машина, или «камикадзе». Также было уничтожено огромное количество ракет. Все это говорит о высоком уровне нашей войсковой системы ПВО и личного состава. Экзамен на зрелость они безусловно сдали.

По итогам СВО наши комплексы будут модернизироваться и уже сейчас видны пути их развития, добавил эксперт.

Воздушные замки Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В частности, надо увеличивать количество каналов, обеспечивающих одновременное сопровождение целей, — отметил он. — Сейчас главный способ преодоления ПВО — это перегрузка возможностей комплексов. Для этого по цели выпускается такое количество ракет, чтобы всех их не могли перехватить.

Во вторник, 26 декабря, около 1:35 при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат, летящий на малой высоте , сообщили в Минобороны РФ.

В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила, отметили в военном ведомстве.

В брянских лесах

На границе Брянской области 25 декабря ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. В бою были уничтожены четыре диверсанта, предпринявших попытку проникновения на российскую территорию , заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Воздушные замки Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Они имели при себе иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, а также четыре взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Охота на HIMARS

В Минобороны 26 декабря рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВФУ, также уничтожена диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет. Потери противника на данном направлении составили более 30 военнослужащих , две боевые бронированные машины и два пикапа.

Воздушные замки Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВФУ уничтожено свыше 35 военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Потери украинских формирований на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

В районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка в ДНР уничтожено более 40 военнослужащих , две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях, пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВФУ, а также иностранных наемников и 79 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», три гаубицы Д-30 и артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Воздушные замки Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

А в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВФУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

Войска ПВО РФ за сутки сбили семь беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское в ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.