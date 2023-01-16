США начали обучать украинских военных в Германии

Военные США начали подготовку украинских боевиков на территории Германии в воскресенье, 15 января. Эту информацию передает агентство The Associated Press со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли.

Сообщается, что в зону боевых действий планируется вернуть батальон численность около 500 военнослужащих в ближайшие пять-восемь недель. Милли планирует посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). По словам председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, обучаемые войска покинули Украину несколько дней назад.

Общевойсковая подготовка, которую начали проводить американские военные на территории Германии, направлена ​​на оттачивание навыков украинских сил. В процессе обучения они должны узнать, как лучше перемещать и координировать свои подразделения размером с роту и батальон в бою, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

Ранее, 10 января, официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут процесс обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на следующей неделе. По словам Райдера, в течение нескольких ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 солдат ВСУ к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot.

До этого, 6 января, Райдер заявил, что западные страны подготовили около 12 тыс. военнослужащих ВСУ с начала спецоперации России по защите Донбасса. Он указал, что из общего числа подготовленных украинских солдат около 3,1 тыс. были обучены в США.

16 ноября прошлого года канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщал, что Канада будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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