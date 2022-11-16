Канада намерена обучать украинских военных в Великобритании до конца 2023 года

Канада будут обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года, сообщил 16 ноября канадский премьер-министр Джастин Трюдо

«Мы собираемся продлить канадскую тренировочную миссию в Великобритании до конца следующего года», — сказал он журналистам на полях завершившегося саммита G20 на Бали.

Накануне тренировочная миссия Евросоюза (ЕС) для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. 14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Европы будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

В тот же день стало известно, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $500 млн. Эти средства будут выделены из объявленного на 2022 год бюджета помощи Киеву и пойдут на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

12 ноября газета Financial Times сообщила, что инструкторы в Великобритании столкнулись со сложностями при обучении украинских военных.

11 октября стало известно, что власти Канады направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения украинских военных.

До этого, в сентябре, появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны страны также планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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