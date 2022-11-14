Боррель сообщил о тренировке 15 тыс. украинских солдат на территории ЕС

На территории Евросоюза (ЕС) будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Об этом 14 ноября сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Их будут учить не только на территории Польши. Несколько стран ЕС будут предоставлять не только инструкторов, но и места для подготовки на своей территории», — сказал он по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Также Боррель рассказал, что Евросоюз выделил Украине вооружение на общую сумму €8 млрд. Он отметил, что это составляет 45% от помощи, выделенной США.

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в подготовке украинских военных и выделять на это средства.

Также 14 ноября сообщалось, что Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории, этот вопрос пока находится на обсуждении. Скорее всего, эта тема будет поднята 15 ноября министрами обороны стран — членов ЕС.

В конце октября главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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