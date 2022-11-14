СМИ сообщают о возможном обучении солдат Украины в Финляндии

Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории, этот вопрос находится на обсуждении. Такое заявление сделал глава финского министерства обороны Антти Кайкконен 14 ноября.

«Как только прояснится наша конкретная роль в тренировочной миссии Евросоюза, мы посмотрим, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение», — цитирует его газета Helsingin Sanomat.

Вероятно, данная тема будет поднята 15 ноября министрами обороны стран — членов Евросоюза.

В конце октября главы МИД стран ЕС договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Обучение будет проходить не на Украине, а «в соседней стране». В инициативе не будет участвовать Венгрия.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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