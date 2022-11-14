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СМИ сообщают о возможном обучении солдат Украины в Финляндии

Helsingin Sanomat: Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории, этот вопрос находится на обсуждении. Такое заявление сделал глава финского министерства обороны Антти Кайкконен 14 ноября.

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«Как только прояснится наша конкретная роль в тренировочной миссии Евросоюза, мы посмотрим, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение», — цитирует его газета Helsingin Sanomat.

Вероятно, данная тема будет поднята 15 ноября министрами обороны стран — членов Евросоюза.

В конце октября главы МИД стран ЕС договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Обучение будет проходить не на Украине, а «в соседней стране». В инициативе не будет участвовать Венгрия.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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