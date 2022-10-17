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Главы МИД стран ЕС приняли решение о создании тренировочной миссии для Украины

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Фото: REUTERS/ Zohra Bensemra
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Главы МИД стран Евросоюза приняли решение об организации тренировочной миссии для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако Венгрия не будет в ней участвовать. Об этом 17 октября рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярото во время пресс-конференции в эфире венгерского телеканала М1.

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«Сегодня было принято решение о том, что Европейский союз проведет обучающую миссию по подготовке солдат украинской армии. Воздерживаясь конструктивно, Венгрия не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза. Мы не будем участвовать в этой учебной миссии и не будем направлять для нее никаких инструкторов», — отметил он.

Он подчеркнул, что Будапешт считает такую меру путем к эскалации конфликта на Украине.

Ранее, 11 октября, глава минобороны Канады Анита Ананд заявила о том, что власти страны намерены направить 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения военных Украины.

До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что ЕС намерен запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ. Между тем, Боррель заверял, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по ситуации на Украине, если позволят обстоятельства.

27 сентября появилась информация о том, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщается, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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