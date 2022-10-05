Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине

Евросоюз (ЕС) готов к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства. Об этом заявил в среду, 5 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», — написал Боррель в своем блоге.

Также он сообщил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября.

В этот же день Боррель заявил, что конфликт на Украине перешел в новую, опасную стадию. По его словам, существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». При этом он подчеркнул, что ЕС должен показать, что его поддержка Украины не ослабевает.

Прежде глава евродипломатии вызвал волну критики в свой адрес после того, как комментируя события на Украине, он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

Ранее, 2 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что природа конфликта на Украине изменится в случае применения ядерного оружия. Он добавил, что если Россия якобы решится на такой шаг, ее ждут «жесткие последствия».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

До этого в Москве подчеркивали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.