ЕС планирует официально запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ

Евросоюз (ЕС) намерен запустить 17 октября тренировочную миссию для вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по международным делам 17 октября мы сможем официально запустить нашу тренировочную миссию для украинских вооруженных сил», — написал он в своем блоге.

Между тем ранее в среду Боррель заявил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по ситуации на Украине, если позволят обстоятельства.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил в свою очередь, что решение ЕС создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда Тихоокеанское командование вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».