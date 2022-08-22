Захарова отреагировала на планы ЕС создать миссию для подготовки военных Украины

Евросоюз (ЕС) под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков. Об этом 22 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — написала она в Telegram-канале.

Так она прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который в тот же день заявил, что в Евросоюзе обсуждают создание миссии для подготовки украинских солдат.

8 августа министерство обороны Финляндии сообщило, что отправит своих инструкторов обучать солдат ВСУ в Великобритании. Планируется, что курс подготовки пройдут около 10 тыс. добровольцев.

Днем ранее правительство Швеции рассказало об отправке 120 инструкторов в Великобританию, чтобы обучить граждан Украины базовой военной подготовке. При этом одновременно в королевстве будут находиться не более 60 инструкторов.

17 июля сообщалось, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые обучаются на территории королевства. 12 июля в страну прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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