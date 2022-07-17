В Британии не могут найти переводчиков для прибывших на обучение военных ВСУ

Министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые британская армия обучает на территории королевства. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщило издание Inews.

В издании отмечается, что на прошлой неделе в Великобританию прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат, которых британские войска должны обучать в течение следующих четырех месяцев. Однако найти для них переводчиков оказалось непросто.

Как говорится в статье, в социальных сетях появилась реклама, согласно которой ведомство испытывает недостаток в переводчиках, а потребность в них останется высокой до конца этого лета.

«Нас попросили поддержать безотлагательную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат здесь, в Соединенном Королевстве», — говорится в письме директора британского бюро агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR) Марка Хэрри.

Чтобы «помочь ускорить процесс найма», Хэрри призвал соискателей присоединиться к массовому собеседованию в Zoom 22 июня. Один из переводчиков с украинского на английский рассказал, что к конференции присоединились 100 кандидатов, хотя агентство утверждало, что их около 250. При этом он отметил, что агентство даже не могло сказать, где находятся учреждения, в которых проходит обучение

В минобороны Британии в свою очередь заявили, что все переводчики, которые работают в рамках программы, должны иметь как минимум второй уровень навыков перевода в соответствии со стандартами НАТО.

6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии начали обучать украинских военных управлению реактивными системами залпового огня (РСЗО). Он отметил, что ФРГ вместе с Великобританией и США направили на Украину реактивные системы залпового огня. И отметил, что в Германии обучение уже началось.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну американских РСЗО Himars. Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли еще 15 июня сообщил, что РСЗО Himars будут переданы украинской стороне к концу месяца. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 июня заявил, что РСЗО уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.

ВСУ уже несколько раз применяли западные РСЗО при обстреле городов Донбасса. В частности, 28 июня был обстрелян Перевальск, 1 июля был нанесен удар по Ровенькам, а 4 июля — по Снежному.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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