Финляндия примет участие в программе Великобритании по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), направив в Соединенное Королевство около 20 военных инструкторов. Об этом сообщили 8 августа в министерстве обороны страны.

«Обучение проводится Великобританией, которая обратилась к своим странам-партнерам за поддержкой в ​​проведении обучения. По данным Великобритании, цель состоит в том, чтобы обучить около 10 тыс. украинских добровольцев основным военным навыкам», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подготовка новых солдат ВСУ состоится уже в этом году.

24 июля газета The Sun сообщила, что Силы специального назначения Великобритании начали обучать солдат ВСУ, чтобы они смогли вернуть Украине контроль над островом Змеиный. Утверждается, что украинским военным выдали специальное обмундирование, после чего они приступили к тренировкам.

17 июля издание Inews сообщило, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками для возможности обучения.

6 июля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в стране начали обучать украинских военных управлению реактивными системами залпового огня (РСЗО). А 11 мая Германия и Нидерланды запустили программу по обучению украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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