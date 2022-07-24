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СМИ узнали об обучении ВСУ британским спецназом для возврата острова Змеиный

Sun: британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный
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Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko
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Силы специального назначения Великобритании начали обучать украинских коллег, чтобы они смогли вернуть Украине контроль над островом Змеиный. Об этом 24 июля сообщила газета The Sun, ссылаясь на источник в вооруженных силах Британии.

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«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций управлению военной подводной техникой в стиле Джеймса Бонда», — пишет газета.

Утверждается, что украинским военным выдали специальное обмундирование, после чего они приступили к тренировкам.

30 июня в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

7 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный, однако российские военные нанесли по острову ракетный удар.

1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

В тот же день депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что Змеиный остается под контролем ВКС и флота России. По словам парламентария, российские военные освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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