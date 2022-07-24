СМИ узнали об обучении ВСУ британским спецназом для возврата острова Змеиный
Силы специального назначения Великобритании начали обучать украинских коллег, чтобы они смогли вернуть Украине контроль над островом Змеиный. Об этом 24 июля сообщила газета The Sun, ссылаясь на источник в вооруженных силах Британии.
«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций управлению военной подводной техникой в стиле Джеймса Бонда», — пишет газета.
Утверждается, что украинским военным выдали специальное обмундирование, после чего они приступили к тренировкам.
30 июня в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
7 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный, однако российские военные нанесли по острову ракетный удар.
1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.
В тот же день депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что Змеиный остается под контролем ВКС и флота России. По словам парламентария, российские военные освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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