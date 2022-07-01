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Военный эксперт рассказал о будущих попытках ВФУ высадиться на острове Змеиный

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Украинские вооруженные формирования (ВФУ) обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствии реальных им нужны хотя бы медийные победы, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Возможности покрасоваться на Змеином они не упустят. Но такая акция будет дорого стоить. Мы имеем полное превосходство на море, в воздухе и можем моментально уничтожить любой десант. Также при необходимости российским вооруженным силам не составит труда вновь занять Змеиный», — уверен эксперт.

После получения Украиной реактивных систем залпового огня и самоходные артиллерийские установки от западных стран обстрелы острова будут вестись постоянно держать там гарнизон опасно, отметил он.

«В результате будут жертвы среди наших военных. Любую систему противовоздушной обороны (ПВО) можно пробить. Например, зная, что у тебя 100 ракет, по острову можно организовать пуск 110-ти. В результате боезапас у комплексов ПВО закончится, и ты пропустишь удар. Все это приведет к жертвам. Остров небольшой — 300 на 300 метров и каменистый. По этим причинам особых укрытий там быстро не выроешь и не построишь», — рассказал Дмитрий Болтенков.

Вооруженные силы России 30 июня в качестве жеста доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон, доложило Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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