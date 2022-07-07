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В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева установить флаг на Змеином

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Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian Armed Forces
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Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный, однако российские военные нанесли по острову ракетный удар, часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена. Об этом в четверг, 7 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — пояснил он.

Конашенков рассказал, что самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову.

«В результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — сообщил он.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о высадке ВСУ на острове Змеиный и установке на его территории флага страны.

1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что Змеиный остается под контролем ВКС и флота России. По словам парламентария, российские военные освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.

30 июня в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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