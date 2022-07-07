В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева установить флаг на Змеином

Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный, однако российские военные нанесли по острову ракетный удар, часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена. Об этом в четверг, 7 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — пояснил он.

Конашенков рассказал, что самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову.

«В результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — сообщил он.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о высадке ВСУ на острове Змеиный и установке на его территории флага страны.

1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что Змеиный остается под контролем ВКС и флота России. По словам парламентария, российские военные освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.

30 июня в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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