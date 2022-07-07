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Украинское СМИ заявило об установке ВСУ флага страны на острове Змеиный

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Фото: REUTERS/Maxar Technologies
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Украинское СМИ сообщает о высадке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Змеиный и установке на его территории флага страны.

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Так, в четверг издание «Страна» опубликовало кадры, якобы подтверждающие, что флаг Украины теперь развевается на острове. Однако на самом деле по ним нельзя определить точную локацию съемки.

4 июля руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк также заявляла, что территория острова возвращена под юрисдикцию государства и ВСУ установили там государственный флаг страны.

Однако в тот же день Гуменюк признала ложь о появлении флага на острове Змеиный. В эфире американского телеканала CNN она пояснила, что флаг сбросили с вертолета. Руководитель пресс-центра попросила воспринимать ее слова о поднятом флаге «метафорически».

1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

В тот же день сообщалось, что Змеиный остается под контролем Воздушно-космических сил и флота России.

30 июня Вооруженные силы России завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели находившийся там гарнизон. После заявления об этом замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов заявил, что украинские военные намерены установить контроль над островом.

Остров Змеиный перешел под контроль ВС РФ в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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