В Киеве признали ложь о появлении флага на острове Змеиный
Украинские военные не устанавливали флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета. Об этом 4 июоля заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк в эфире американского телеканала CNN.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться», — уточнила Гуменюк.
Ранее Гуменюк заявила, что украинские военные установили флаг республики на острове Змеиный в Черном море.
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