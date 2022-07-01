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В Госдуме заявили о контроле России над островом Змеиный

Депутат Госдумы Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем России
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Фото: commons.wikimedia.org/Mykola Rozhenko
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Остров Змеиный в Черном море остается под контролем Воздушно-космических сил (ВКС) и флота России. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.

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По словам парламентария, российские военные освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.

«Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — заключил он.

30 июня Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. В ведомстве объяснили, что такое решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса.

После заявления Минобороны РФ о том, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела со Змеиного свои войска, заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что украинские военные намерены установить контроль над островом Змеиный.

Остров Змеиный перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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