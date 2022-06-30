Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

Украинские военные намерены установить контроль над островом Змеиный. Об этом решении сообщил 30 июня заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.

Такое заявление украинской стороны прозвучало после заявления Минобороны РФ о том, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела со Змеиного свои войска.

«В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия», — заявил Громов на брифинге.

В четверг на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Как отметил Конашенков, тем самым мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Как заявил тогда же доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких «козырей» от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.

Ранее, 26 июня, Конашенков доложил о провале очередной попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать остров Змеиный. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. По словам генерал-лейтенанта, жертв среди личного гарнизона и разрушений объектов нет.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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