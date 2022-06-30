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Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

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Фото: REUTERS/MAXAR TECHNOLOGIES
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Украинские военные намерены установить контроль над островом Змеиный. Об этом решении сообщил 30 июня заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.

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Такое заявление украинской стороны прозвучало после заявления Минобороны РФ о том, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела со Змеиного свои войска.

«В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия», — заявил Громов на брифинге.

В четверг на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Как отметил Конашенков, тем самым мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Как заявил тогда же доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких «козырей» от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.

Ранее, 26 июня, Конашенков доложил о провале очередной попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать остров Змеиный. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. По словам генерал-лейтенанта, жертв среди личного гарнизона и разрушений объектов нет.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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