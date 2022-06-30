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ВС России вывели гарнизон с острова Змеиный

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В качестве шага доброй воли Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и в четверг вывели находившийся там гарнизон. Об этом 30 июня сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, это решение «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
В неудавшемся штурме участвовало 15 украинских беспилотников, а с континента наносились артиллерийские и ракетные удары

В ведомстве подчеркнули, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, в том числе припортовые акватории.

Ранее, 26 июня, Конашенков доложил о провале очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать остров Змеиный. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. По словам генерал-лейтенанта, жертв среди личного гарнизона и разрушений объектов нет.

22 июня военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» спрогнозировал продолжение боев за остров Змеиный в будущем. Так он прокомментировал информацию о безуспешной попытке атаки ВСУ.

В нападении участвовало 15 украинских беспилотников, с континента по острову наносились артиллерийские и ракетные удары. Но уничтожить российский гарнизон не получилось. Противник в результате ответных ударов потерял 13 БПЛА, артиллерийские орудия и пусковые установки комплексов ПВО.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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